Лігочемпіонівська казка СК Дніпра-1 прогнозовано добігла кінця у першому ж раунді кваліфікації, хоча підопічним Олександра Кучера немає чого соромитись. По-перше, вони ледь не створили диво в матчі-відповіді, а по-друге – суперник виявився надзвичайно висококласним. Що і говорити, коли Марсель згорів Панатінаїкосу взагалі без шансів.

Тепер треба боротись за Лігу Європи. Опонент дуже серйозний, але й куш за перемогу солідний. У випадку прориву в плей-офф СК Дніпро-1 гарантує собі участь в єврокубках (як мінімум, у Лізі конференцій), а може й далі пройде – там в суперниках буде Зоря. З іншого боку, особливо тривожитись через невдачу не слід – якщо не вдасться переграти Славію, то "спортклубівці" просто опустяться в кваліфікацію ЛК.

І все було б добре, якби не одне але. Довбик покинув СК Дніпро-1. Не потрібно бути великим тактичним аналітиком, щоб розуміти – "жовто-чорні" втратили мінімум половину ударної сили.

Артема замінив форвард зі співставним досвідом і профайлом (Філіппов), але знайти гравця з таким же рівнем Красніков і Ко не могли. До того ж, зруйнувалась магічна зв'язка з Піхальонком, у якого теж проблеми – у Олександра піднялась температура.

Навіть з Довбиком і Піхальонком до позиційної роботи СК Дніпра-1 виникало чимало питань, а без Артема стало важко навіть з Поліссям. Якби не випадковий пенальті та влучний лонгшот на останніх хвилинах, то спортклубівці точно втратили б очки. Хоча справа не тільки в атаці – команда в принципі виглядає доволі вразливою.

Без м'яча підопічні Олександра Кучера нестабільні, а в захисних діях на власній третині та у штрафному починається валідол. Помилки критично однотипні – простріли регулярно знаходять неприкритого адресата, зони підбирання не встигають накрити, 1-в-1 оборонці теж не вражають. Це неабияк тривожить у контексті протистояння зі Славією.

Празька команда на чолі з Індржихом Трпішовскі наприкінці 2010-х стала відкриттям європейського футболу. Вона на рівних грала з грандами у ЛЧ й ЛЄ, продавала лідерів у топ-клуби й стала базовою для збірної Чехії. Втім, в останні роки вау-ефекту від футболу Славії не було – виключенням став сезон 2021/22, коли вдалося вийти до чвертьфіналу Ліги конференцій, однак в наступному розіграші турніру колектив навіть не вийшов із групи. Чемпіонства ж забрали Спарта й Вікторія.

Втім, зараз у Індржиха Трпішовскі вимальовується щось дуже цікаве. Славія перебудувалась на схему в три захисники та суттєво додала як в атаці, так і в обороні. У перших трьох турах чемпіонату пражани здобули три перемоги із сумарним рахунком 7:2 – у кожному з матчів вони забивали мінімум два м'ячі.

І це не якась шара. Команда провела 86 ударів, 26 разів влучила у площину й мала понад 70 дотиків у штрафному. Значну частину цих цифр вдалося набити з аутсайдером на вихідних, але і без цієї гри статистика вражає.

Круто виглядає і статистика інтенсивності єдиноборств і пресингу. Це – дуже високі показники. Славія без м'яча чинить неймовірний тиск, що дуже погано для оборони СК Дніпра-1. Та і схема з трьома захисниками вкрай неприємна, адже вона дозволяє спокійніше контролювати простір між лініями – з роботою між ними після відходу Довбика теж можуть виникнути проблеми, а без Піхальонка її взагалі не буде.

Взагалі, на старті сезону пражани демонструють настільки потужний футбол, що важко знайти аргументи на користь українського клубу. Із позитивного можна відзначити хіба що пропущені Славією голи у двох останніх поєдинках.

З іншого боку, в Афінах команді Олександра Кучера прогнозували розгром, але вона ледь не винесла потужний Панатінаїкос. У Чехії уважно стежили за цим матчем. Крім того, несподіванкою для Славії можуть стати новачки СК Дніпра-1 – клуб одним махом підписав Філіппова й Лєднєва, причому вони вже тренувались разом з партнерами на Еден Арені. До них чехи можуть бути і не готовими.

Кадрова ситуація

Травмовані: Піхальонок (під питанням), Волинець, Мірошніченко (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: Танчик (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч Славія Прага – СК Дніпро-1

Славія Прага: Коларж – Влчек, Огбу, Голеш – Доудера, Дорлі, Зафейріс, Провод – Ван Бурен, Юречка, Лінгр

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Пасіч, Сарапій, Адамюк, Каплієнко – Піхальонок, Бабенко – Гуцуляк, Бланко, Третьяков – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, що Славія – фаворит. Пражани грають вдома, вони набрали потужну форму, а їхні сильні чесноти вдало накладаються на мінуси СК Дніпра-1. До того ж, немає Довбика, а без нього було важко навіть з Поліссям. Зрештою, у Індржиха Трпішовскі більш досвідчена команда.

Варто визнати і різницю в класі, але важко назвати її критичною. Вона не більша (а то й менша), ніж у протистоянні з Панатінаїкосом. Як показав досвід матчу в Афінах, СК Дніпро-1 не є хлопчиком для биття для подібних суперників.

Букмекери впевнені у тріумфі Славії. Сперечатись із фаворитським статусом пражан важко, але ми не поставимо на якийсь катастрофічний результат. "Жовто-чорні" повинні зіграти гідно, а доля протистояння вирішиться у Кошіце.

Аріс – Динамо: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій