"Герреро, за нашою інформацією, був придбаний Геллером за 400 тисяч доларів. За моїми даними, щодо Герреро стоїть коефіцієнт х10, тобто президент Зорі хоче отримати за панамця близько 4 мільйонів – це така ціна, коли вже нерви почнуть тремтіти.

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У Герреро є пропозиція з-за кордону і клуб, про який я чув і вони конкретно хочуть його – це шведський Мальме. Я розумію так, що порівняно з Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного (база Зорі, яка знаходиться у Києві, – прим.), це інший рівень цивілізації.

Є зацікавленість до Герреро і у Полісся. Якщо житомирці хочуть отримати форварда, готові сплачувати такі гроші, то треба буде привезти його в Житомир і показати ту презентацію, яку показували нам (новий стадіон і інфраструктура, – прим.). Можливо, у нього затремтять нерви і він залишиться в Україні", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Герреро був орендований Зорею у Маккабі Тель-Авів у лютому 2023 року, а влітку викуплений у ізраїльтян. У поточному сезоні 23-річний нападник провів у складі "мужиків" 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 1 асист. Його контракт з Зорею чинний до 30 червня 2027 року, а Transfrmarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

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