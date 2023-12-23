Президент Зорі повісив божевільний цінник на головну зірку луганців – він обійшовся клубу в 10 разів дешевше
Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, скільки луганський клуб хоче заробити на трансфері Едуардо Герреро.
"Герреро, за нашою інформацією, був придбаний Геллером за 400 тисяч доларів. За моїми даними, щодо Герреро стоїть коефіцієнт х10, тобто президент Зорі хоче отримати за панамця близько 4 мільйонів – це така ціна, коли вже нерви почнуть тремтіти.
Зоря готова влаштувати великий розпродаж – названі зіркові претенденти на відхід з клубу
У Герреро є пропозиція з-за кордону і клуб, про який я чув і вони конкретно хочуть його – це шведський Мальме. Я розумію так, що порівняно з Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного (база Зорі, яка знаходиться у Києві, – прим.), це інший рівень цивілізації.
Є зацікавленість до Герреро і у Полісся. Якщо житомирці хочуть отримати форварда, готові сплачувати такі гроші, то треба буде привезти його в Житомир і показати ту презентацію, яку показували нам (новий стадіон і інфраструктура, – прим.). Можливо, у нього затремтять нерви і він залишиться в Україні", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, Герреро був орендований Зорею у Маккабі Тель-Авів у лютому 2023 року, а влітку викуплений у ізраїльтян. У поточному сезоні 23-річний нападник провів у складі "мужиків" 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 1 асист. Його контракт з Зорею чинний до 30 червня 2027 року, а Transfrmarkt оцінює його у 800 тисяч євро.
Жирона для ще одного українця – недооцінена зірка Руху, доленосна місія Смалійчука