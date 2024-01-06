Исполняющий обязанности главного тренера Зари Юрий Коваль заверил, что клуб хочет как можно быстрее найти нового постоянного наставника.

– На какой стадии Заря в вопросе поиска нового тренера?

– Коваль – это временное явление. Для того чтобы не возникала частая смена тренеров и была какая-то перспектива, нужно найти тренера. Если будет сборы проводить один тренер, а подпишут другого – летняя история повторится.

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– В СМИ часто звучала фамилия Раймонда Аттевелда, который может продолжить дело ван Леувена в Заре.

– Там приезжал Кучер, другие [тренеры тоже] приезжали. У прессы стоит задача подогреть интерес к определенным моментам. Переговоры ведутся не с одним тренером. Главное не ошибиться, – сказал Коваль в интервью Українському футболу.

Напомним, в течение первой половины сезона Заря сменила трех тренеров, вылетела из еврокубков и ушла зимовать в зоне переходных матчей за выживание.

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