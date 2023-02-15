Переговори між Саутгемптоном і екс-наставником Лідса Джессі Маршем зайшли в глухий кут через небажання фахівця очолювати "святих" на короткий термін. Американський тренер вимагав від клубу більш тривалої угоди, інформує ВВС.

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Згідно з The Athletic, Марш прибув до Саутгемптона у вівторок вдень і залишився ночувати в місцевому готелі, сподіваючись на те, що переговори увінчаються успіхом.

Нагадаємо, після серії невдалих результатів клуб звільнив Натана Джонса з посади головного тренера команди. "Святих" до матчу з Челсі продовжить готувати колишній помічник головного тренера Рубен Селлес.

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