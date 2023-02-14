Джессі Марш знайшов собі новий клуб в АПЛ. Він постарається врятувати Саутгемптон від вильоту.

Саутгемптон перебуває в пошуках нового наставника. На цьому тижні "святі" попрощалися з Натаном Джонсом, який пропрацював з клубом близько трьох місяців.

Аутсайдер АПЛ вдруге за сезон звільнив головного тренера

Головним кандидатом на заміну валлійському тренеру є Джессі Марш. 49-річного американця звільнили минулого тижня з Лідса. Як повідомляє The Athletic, контракт може бути підписаний вже 18 лютого.



Нагадаємо, що становище Саутгемптона в АПЛ катастрофічне. Команда посідає останнє місце в турнірній таблиці з 15 очками у своєму активі. В десяти останніх матчах "святі" здобули лише одну перемогу.

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