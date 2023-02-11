Чемпіонат Англії 2022/23, 23-й тур

Лестер – Тоттенхем – 4:1

Голи: Менді, 23, Меддісон, 25, Іхеаначо, 45+4, Барнс, 81 – Бентанкур, 14

Крістал Пелас – Брайтон – 1:1

Голи: Томкінс, 70 – Марч, 64

Саутгемптон – Вулверхемптон – 1:2

Голи: Алькарас, 24 – Беднарек, 73 (автогол), Гомес, 88

Вилучення: Леміна, 27 (Вулверхемптон)

Фулхем – Ноттінгем Форест – 2:0

Гол: Вілліан, 17, Соломон, 88

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Лестер розгромив Тоттенхем у рідних стінах. Гості відкрили рахунок вже на 14-й хвилині зусиллями Бентанкура, однак у відповідь отримали три голи ще до перерви. В другому таймі Барнс добив "шпор", причому один з двох його голів не зарахували. 4:1! "Лисиці" святкують, у Іхеаначо і Меддісон гол+пас.

Екс-вінгери Шахтаря принесли Фулхему перемогу над Ноттінгемом. В цьому неабияк допомогли одразу дві травми "лісників" – Болі й Маккені довелося замінити вже на 7-й хвилині. Це найбільш рання подвійна заміна в історії АПЛ. "Коттеджери" цим скористались: на 17-й хвилині рахунок відкрив Вілліан, а на 88-й відзначився Соломон – це його дебютний гол в АПЛ. 2:0!

Інший колишній "гірник" втратив перемогу. Мова про Роберто Де Дзербі – його Брайтон у важкому матчі з Крістал Пелас зміг вийти вперед аж на 64-й хвилині зусиллями Марча. Це його 5-й гол у семи останніх поєдинках в АПЛ. Стільки ж, скільки у попередніх 156-ти. Втім, на 70-й Томкінс зрівняв рахунок, і більше він не змінювався. 1:1 на Селхерст Парк!

Вулверхемптон у меншості здобув вольову перемогу над Саутгемптоном. Та ще й на виїзді! Вже на 24-й хвилині "вовки" пропустили гол від Алькараса, а на 27-й Леміна отримав другу жовту картку. Втім, розвинути свій успіх "святі" не змогли, за що й розплатились. На 73-й хвилині Беднарек зрізав м'яч у власні ворота, а на 88-й Жоау Гомес вколотив другий гол – 1:2! Соттон капітулював.

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