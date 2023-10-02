Передгольовий пас Маліновського у відеогляді матчу Удінезе – Дженоа – 2:2
23’ Лоренцо Лукка
90+1’ Алан Маттурро
90+4’ Санді Ловріч
23’ Лоренцо Лукка
90+1’ Алан Маттурро
90+4’ Санді Ловріч
Ще до середини тайму команди обмінялись голами: спочатку Гудмундссон після дитячої помилки Сільвестрі вивів Дженоа вперед, а за трохи Лукка першим голом в Серії А відновив статус-кво. На перерву генуезці пішли перемагаючи – ісландець забив свій третій гол у матчі (другий скасували через офсайд). Допоміг рикошет, а передгольовий пас до свого доробку записав Маліновський.
Дженоа у доданий час втратила перемогу над Удінезе – Маліновський віддав передгольовий пас і мав шанс зі штрафного
Перед цим українець міг забивати зі штрафного, але бракувало точності. Вистояти Дженоа не змогла: вже у доданий час Маттурро зрізав м'яч у власні ворота, намагаючись врятувати після навісу з кутового.
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