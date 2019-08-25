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"Передав привіт одній людині", – Русин зізнався, кому адресував радісний пост в Instagram після відставки Хацкевича

25 серпня 23:47 654 Читать на русском
"Передав привіт одній людині", – Русин зізнався, кому адресував радісний пост в Instagram після відставки Хацкевича
Назарій Русин / ФК Динамо

Нападник Зорі Назарій Русин зізнався, що задоволений звільненням Олександра Хацкевича з посади головного тренера Динамо.

Нагадаємо, після відставки Олександра Хацкевича в Instagram Русина з'явився загадковий пост із написом "Добрий день", що розцінили як радість від звільнення тренера.

Русин дотепно відреагував на звільнення Хацкевича

"Що це було? Передав привіт одній людині. Я думаю, всі розуміють, що це було. Ніхто нічого мені не казав, адже я нічого поганого не зробив. Той день дійсно був чудовим для мене.

Публічна критика Хацкевича після нереалізації моментів? Я не тренер, але думаю, так не можна. Мої друзі, рідні читали це. Буває всяке, адже навіть Роналду та Мессі інколи не забивають", – розповів Русин в ефірі програми "Профутбол".

Зазначимо, в останні дні роботи Хацкевича в Динамо кияни віддали Русина в оренду Зорі.

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