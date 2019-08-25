"Передал привет одному человеку", – Русин признался, кому адресовал радостный пост в Instagram после отставки Хацкевича

Нападающий Зари Назарий Русин признался, что доволен увольнением Александра Хацкевича с поста главного тренера Динамо.

Напомним, после отставки Александра Хацкевича в Instagram Русина появился загадочный пост с надписью "Добрый день", что расценили как радость от увольнения тренера.

Русин остроумно отреагировал на увольнение Хацкевича

"Что это было? Передал привет одному человеку. Я думаю, все понимают, что это было. Никто ничего мне не говорил, ведь я ничего плохого не сделал. Тот день действительно был замечательным для меня.

Публичная критика Хацкевича после нереализации моментов? Я не тренер, но думаю, так нельзя. Мои друзья, родные читали это. Бывает всякое, ведь даже Роналду и Месси иногда не забивают", – рассказал Русин в эфире программы "Профутбол".

Отметим, в последние дни работы Хацкевича в Динамо киевляне отдали Русина в аренду Заре.

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