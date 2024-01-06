Предассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон – 4:0
Челси разгромил Престон в поединке 1/32 финала Кубка Англии. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".
Кубок Англии, 1/32 финала
Челси – Престон – 4:0
Голы: Броя, 58, Тьягу Силва, 66, Стерлинг, 69, Энцо Фернандес, 88
Первая половина игры прошла без голов, а вот после перерыва Челси повел в счете. Мудрик выцарапал мяч у защитника и отдал на Гюсто, который точным навесом нашел в штрафной Брою. Армандо мог оформить дубль с навеса Мудрика, но нападающий пробил выше ворот.
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Украинца заменили на 61 минуте, а уже на 66-й Тьягу Силва удвоил преимущество благодаря точной передаче Палмера с углового. Стерлинг ударом со штрафного сделал счет разгромным, а Энцо Фернандес поставил точку во встрече.