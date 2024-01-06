Кубок Англии, 1/32 финала

Челси – Престон – 4:0

Голы: Броя, 58, Тьягу Силва, 66, Стерлинг, 69, Энцо Фернандес, 88

Первая половина игры прошла без голов, а вот после перерыва Челси повел в счете. Мудрик выцарапал мяч у защитника и отдал на Гюсто, который точным навесом нашел в штрафной Брою. Армандо мог оформить дубль с навеса Мудрика, но нападающий пробил выше ворот.

Мудрик начал решающий гол Челси, но стал худшим в дебютном матче Кубка Англии – лондонцы устроили разгром

Украинца заменили на 61 минуте, а уже на 66-й Тьягу Силва удвоил преимущество благодаря точной передаче Палмера с углового. Стерлинг ударом со штрафного сделал счет разгромным, а Энцо Фернандес поставил точку во встрече.