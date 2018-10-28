Перед матчем з Динамо Львову скасували преміальні, – Бурбас

Футбольний журналіст Ігор Бурбас розповів про те, що Львову відмінили преміальні.

"Найприкріше для Львова у цій ситуації те, що київський подвиг не матиме фінансової винагороди. На тижні команді оголосили, що преміювання скасовується", – написав Бурбас на своїй сторінці у Твіттер.

Динамо сенсаційно програло Львову

Нагадаємо, Львів на виїзді мінімально здолав Динамо у 13 турі чемпіонату України. Єдиний гол у матчі забив Тейлор на 21 хвилині.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ця поразка Динамо дозволила Шахтарю за підсумками 13 туру відірватись від киян на 5 очок. Нагадаємо, вже в наступному турі у Харкові відбудеться поєдинок Шахтар – Динамо. Львів набрав 17 очок та піднявся на 5 місце.