Пердута став найкращим гравцем 5 туру УПЛ

Хавбек Ворскли Ігор Пердута був визнаний найкращим в 5 турі УПЛ після дубля у ворота Колоса (3:0).

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що хавбек Ворскли Ігор Пердута став найкращим гравцем 5 туру.

Колос – Ворскла – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Таке визнання футболіст заслужив дублем у ворота ковалівського Колоса, завдяки якому полтавці здобули розгромну перемогу на Оболонь-Арені.

Ворскла нині перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці, набравши 7 очок.

Нагадаємо, найкращим тренером став наставник Львова Богдан Блавацький після феєричної перемоги над СК Дніпро-1 (3:2).