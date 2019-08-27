Пердута стал лучшим игроком 5 тура УПЛ

Хавбек Ворсклы Игорь Пердута был признан лучшим в 5 туре УПЛ после дубля в ворота Колоса (3:0).

УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что хавбек Ворсклы Игорь Пердута стал лучшим игроком 5 тура.

Колос – Ворскла – 0:3 – видео голов и обзор матча

Такое признание футболист заслужил дублем в ворота ковалевского Колоса, благодаря которому полтавчане одержали разгромную победу на Оболонь-Арене.

Ворскла сейчас находится на 5 позиции в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Напомним, лучшим тренером стал наставник Львова Богдан Блавацкий после феерической победы над СК Днепр-1 (3:2).