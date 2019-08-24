Колос – Ворскла – 0:3 – відео голів та огляд матчу

В рамках матчу-відкриття 5-го туру УПЛ Колос зазнав нищівної поразки від полтавської Ворскли (0:3). Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

Перемогу полтавцям принесли голи Ігоря Пердути, який відзначався на початку кожного з таймів, та Юрія Коломойця.

Ворскла на виїзді розгромила Колос

Ворскла, якій вдалося набрати сім очок, піднялася на четверту позицію в турнірній таблиці. Колос з такою ж кількістю залікових балів опустився на п'яту.