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Колос – Ворскла – 0:3 – відео голів та огляд матчу

17:24 94 Читать на русском
Колос – Ворскла – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Колос – Ворскла 0:3 – відео голів та огляд матчу

 В рамках матчу-відкриття 5-го туру УПЛ Колос зазнав нищівної поразки від полтавської Ворскли (0:3). Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

 
Ігор Пердута 4’
Ігор Пердута 54’
Юрій Коломоєць 73’
4’ Ігор Пердута
54’ Ігор Пердута
73’ Юрій Коломоєць

Перемогу полтавцям принесли голи Ігоря Пердути, який відзначався на початку кожного з таймів, та Юрія Коломойця.

Ворскла на виїзді розгромила Колос

Ворскла, якій вдалося набрати сім очок, піднялася на четверту позицію в турнірній таблиці. Колос з такою ж кількістю залікових балів опустився на п'яту.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Ворскла на виїзді розгромила Колос
15:55
3948
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Ворскла Ворскла Колос - Ворскла Колос Колос Відеоновини
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