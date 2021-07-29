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На 65-й хвилині Пепе в боротьбі за м'яч брутально заїхав ліктем Мхітаряну. Вірменин на фол відреагував не менш шалено – ще в падінні спробував вдарити кривдника ногами, а коли піднявся, то вирішив додати кулаками. Очікуваний бій без правил вчасно перервали партнери обох забіяк. Через кілька хвилин тренери Порту та Роми від гріха подалі замінили Пепе і Мхітаряна.

До слова, контрольний поєдинок завершився внічию 1:1. На гол римлянина Манчіні "дракони" відповіли забитим м'ячем Вітіньї.

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