Бартон постане перед судом за побиття жінки
Джоуї Бартон підтверджує репутацію навіженого хулігана і після завершення кар'єри гравця.
Екс-хавбек Ман Сіті, Ньюкасла та збірної Англії постане перед судом за підозрою у побитті жінки, повідомляє Sky Sports.
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Інцидент трапився ще 2 червня. 38-річний Бартон з невідомих причин напав на жінку, яка отримала травму голови. Колишнього футболіста заарештували і доправили у відділок, проте незабаром відпустили під заставу. Розгляд справи запланований на 26 липня.
До слова, на початку цього року Бартона призначили головним тренером Брістоль Роверс. Команда провалила кінцівку сезону і вилетіла з Ліги 1, посівши останню сходинку.
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