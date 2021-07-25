Джоуї Бартон підтверджує репутацію навіженого хулігана і після завершення кар'єри гравця.

Екс-хавбек Ман Сіті, Ньюкасла та збірної Англії постане перед судом за підозрою у побитті жінки, повідомляє Sky Sports.

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Інцидент трапився ще 2 червня. 38-річний Бартон з невідомих причин напав на жінку, яка отримала травму голови. Колишнього футболіста заарештували і доправили у відділок, проте незабаром відпустили під заставу. Розгляд справи запланований на 26 липня.

До слова, на початку цього року Бартона призначили головним тренером Брістоль Роверс. Команда провалила кінцівку сезону і вилетіла з Ліги 1, посівши останню сходинку.

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