38-летний центрбек добавил перца в спарринг Порту и итальянской Ромы.

Бартон предстанет перед судом за избиение женщины

На 65-й минуте Пепе в борьбе за мяч грубо заехал локтем Мхитаряну. Армянин на фол отреагировал не менее безумно – еще в падении попытался ударить обидчика ногами, а когда поднялся, то решил добавить кулаками. Ожидаемый бой без правил вовремя прервали партнеры обоих драчунов. Несколько минут спустя тренеры Порту и Ромы от греха подальше заменили и Пепе, и Мхитаряна.

К слову, контрольный поединок завершился вничью 1:1. На гол римлянина Манчини "драконы" ответили забитым мячом Витиньи.

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