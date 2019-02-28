Пеллегріні: Я незадоволений результатом з Манчестер Сіті, пенальті не було

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні прокоментував поразку від Манчестер Сіті у матчі 28-го туру АПЛ.

"Радий, як мене прийняли вболівальники Сіті. Було приємно почути від них добрі слова.

Манчестер Сіті – Вест Хем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Але я незадоволений результатом, тому що пенальті не було. Бернарду Сілва впав сам, відчувши контакт. Лансіні був в аналогічній ситуації, але не впав, і суддя не свиснув. Пенальті визначив результат.

Ми планували випустити Арнаутовіча, але сьогодні вранці він захворів. Я розраховував, що з трьома швидкими гравцями в атаці зможемо досягти більшого", – цитує Пеллегріні ВВС.

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