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Пеллегрини: Я недоволен результатом с Манчестер Сити, пенальти не было

11:28 49 Читати українською
Пеллегрини: Я недоволен результатом с Манчестер Сити, пенальти не было
Мануэль Пеллегрини / Фото: Вест Хэм

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение от Манчестер Сити в матче 28-го тура АПЛ.

"Рад, как меня приняли болельщики Сити. Было приятно услышать от них добрые слова.

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Но я недоволен результатом, потому что пенальти не было. Бернарду Силва упал сам, почувствовав контакт. Лансини был в аналогичной ситуации, но не упал, и судья не свистнул. Пенальти определил результат.

Мы планировали выпустить Арнаутовича, но сегодня утром он заболел. Я рассчитывал, что с тремя быстрыми игроками в атаке сможем достичь большего", – цитирует Пеллегрини ВВС.

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Англия28 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Вест Хэм: Среда 27 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
1 : 0
Вест Хэм
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Теги
Англия Манчестер Сити - Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
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