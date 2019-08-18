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Селезньов назвав запоруку успішних виступів Коноплянки у Бешикташі

11:01 565 Читать на русском
Селезньов назвав запоруку успішних виступів Коноплянки у Бешикташі
Євген Коноплянка / Фото УАФ

Колишній нападник Карабюкспора та Акхісара Євген Селезньов прокоментував потенційний перехід Євгена Коноплянки в Бешикташ.

"Чому б Коноплянці не перейти в Бешикташ? Українець буде успішним в цьому клубі. Виступи Євгена тісно пов'язані з тренером, під керівництвом якого він працює.

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Якщо надати йому місце на полі, він обов'язково досягне успіху. Треба довіритися Коноплянці і змусити його відчути себе зіркою", – цитує Селезньова Ajansspor.

Нагадаємо, український вінгер Шальке Євген Коноплянка вже тривалий час близький до переходу в Бешикташ. Проте, клуби ніяк не можуть домовитись про суму трансферу.

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Теги
Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка Євген Селезньов Євген Селезньов Бешикташ Бешикташ Туреччина Трансфери
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