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Пеллегріні: Клопп звик перемагати з офсайдами, йому не варто жалітися

10:50 436 Читать на русском
Пеллегріні: Клопп звик перемагати з офсайдами, йому не варто жалітися
Мануель Пеллегріні та Юрген Клопп / Фото AFP

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні поділився враженнями після поєдинку 25-го туру АПЛ проти Ліверпуля (1:1).

"Клопп звик перемагати з офсайдами. Він виграв у мене в Малазі, коли був забитий гол з семиметрового офсайду. Тому він не може жалітися.

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Я думаю, що ми граємо так, як нам подобається. Дуже задоволений грою, виступом проти команди, яка має найкращий захист. Сьогодні ми все чудово зробили, думаю, що заслуговували на перемогу, тому я незадоволений. Неважливо, що це матч проти Ліверпуля, який в даний момент знаходиться на вершині таблиці", – цитує Пеллегріні Evening Standard.

Втрата очок Ліверпулем наблизила Манчестер Сіті до мерсисайдців на відстань 3-х очок. Вест Хем залишився на 12-й сходинці.

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Вест Хем - Ліверпуль: Понеділок 04 лютого 2019

Вест Хем
Матч завершено
1 : 1
Ліверпуль
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Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Вест Хем - Ліверпуль Вест Хем Вест Хем
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