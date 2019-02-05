Пеллегріні: Клопп звик перемагати з офсайдами, йому не варто жалітися

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні поділився враженнями після поєдинку 25-го туру АПЛ проти Ліверпуля (1:1).

"Клопп звик перемагати з офсайдами. Він виграв у мене в Малазі, коли був забитий гол з семиметрового офсайду. Тому він не може жалітися.

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Я думаю, що ми граємо так, як нам подобається. Дуже задоволений грою, виступом проти команди, яка має найкращий захист. Сьогодні ми все чудово зробили, думаю, що заслуговували на перемогу, тому я незадоволений. Неважливо, що це матч проти Ліверпуля, який в даний момент знаходиться на вершині таблиці", – цитує Пеллегріні Evening Standard.

Втрата очок Ліверпулем наблизила Манчестер Сіті до мерсисайдців на відстань 3-х очок. Вест Хем залишився на 12-й сходинці.

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