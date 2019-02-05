Пеллегрини: Клопп привык побеждать с офсайдами, ему не стоит жаловаться

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями после поединка 25-го тура АПЛ против Ливерпуля (1:1).

"Клопп привык побеждать из офсайда. Он выиграл у меня в Малаге, когда был забит гол с семиметрового офсайда. Поэтому он не может жаловаться.

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Я думаю, что мы играем так, как нам нравится. Очень доволен игрой, выступлением против команды, которая имеет наилучшую защиту. Сегодня мы все прекрасно сделали, думаю, что заслуживали победы, поэтому я недоволен. Неважно, что это матч против Ливерпуля, который в данный момент находится на вершине таблицы", – цитирует Пеллегрини Evening Standard.

Потеря очков Ливерпулем приблизила Манчестер Сити к мерсисайдцам на расстояние 3-х очков. Вест Хэм остался на 12-й строчке.

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