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Пеллегрини: Клопп привык побеждать с офсайдами, ему не стоит жаловаться

10:52 41 Читати українською
Пеллегрини: Клопп привык побеждать с офсайдами, ему не стоит жаловаться
Мануэль Пеллегрини и Юрген Клопп / Фото AFP

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями после поединка 25-го тура АПЛ против Ливерпуля (1:1).

"Клопп привык побеждать из офсайда. Он выиграл у меня в Малаге, когда был забит гол с семиметрового офсайда. Поэтому он не может жаловаться.

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Я думаю, что мы играем так, как нам нравится. Очень доволен игрой, выступлением против команды, которая имеет наилучшую защиту. Сегодня мы все прекрасно сделали, думаю, что заслуживали победы, поэтому я недоволен. Неважно, что это матч против Ливерпуля, который в данный момент находится на вершине таблицы", – цитирует Пеллегрини Evening Standard.

Потеря очков Ливерпулем приблизила Манчестер Сити к мерсисайдцам на расстояние 3-х очков. Вест Хэм остался на 12-й строчке.

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Англия25 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Ливерпуль: Понедельник 04 февраля 2019

Вест Хэм
Матч окончен
1 : 1
Ливерпуль
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Теги
Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Вест Хэм - Ливерпуль Вест Хэм Вест Хэм
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