80-річний Пеле вирішив вакцинуватись. 2 березня легенді світового футболу ввели першу з двох доз вакцини від COVID-19. Фото з процедури з'явилось на особистій сторінці Пеле в Instagram.

Пеле лише другий, Роналду випереджає Мессі і дві сенсації в топ-10 – рейтинг найкращих бомбардирів клубного футболу

"Сьогодні незабутній день – мені зробили щеплення! Пандемія ще не завершилась. Ми повинні дотримуватися дисципліни, щоб зберегти життя, поки багато людей не вакцинуються. Продовжуйте мити руки і по можливості залишайтеся вдома. Коли виходите на вулицю, будь ласка, не забувайте свою маску і зберігайте соціальну дистанцію. Все пройде, якщо ми будемо думати про інших і допомагати один одному", – написав Король футболу.

До слова, Пеле став одним із перших відомих людей у царині футболу, які публічно вакцинувались.

Втрата Бога, крадіжка "Золотого м'яча", кінець прокляття і бунт на шхуні Барса – яким був 2020 рік для світового футболу