Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFHHS) опублікувала список гравців, які відзначилися найбільшою кількістю голів за свої клуби.

Легендарному Пеле довелося поступитися лідерством своєму співвітчизнику – Ромаріо. Екс-форвард Барселони наколотив 689 м'ячів, а Король зупинився на позначці 684-х.

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Кріштіану Роналду з 661 голом посідає третю сходинку і до завершення кар'єри цілком може розраховувати на вершину таблиці. Ліонель Мессі (651) замкнув топ-5, поступившись Йозефу Біцану (656).

Знайшлося місце і кільком несподіванкам. Джиммі Джонс та Джо Бембрік майже нікому не відомі за межами Британії, але їхні подвиги у чемпіонаті Північної Ірландії дозволили посісти сьому та восьму сходинку відповідно.

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