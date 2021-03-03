80-летний Пеле решил вакцинироваться. 2 марта легенде мирового футбола ввели первую из двух доз вакцины от COVID-19. Фото из процедуры появилось на личной странице Пеле в Instagram.

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"Сегодня незабываемый день – мне сделали прививку! Пандемия еще не завершилась. Мы должны соблюдать дисциплину, чтобы сохранить жизнь, пока многие люди не прививаются. Продолжайте мыть руки и по возможности оставайтесь дома. Когда выходите на улицу, пожалуйста, не забывайте свою маску и храните социальную дистанцию. Все пройдет, если мы будем думать о других и помогать друг другу", – написал Король футбола.

К слову, Пеле стал одним из первых известных людей в области футбола, которые публично вакцинировались.

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