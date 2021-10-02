Пеле – одна з найвиданіших фігур в історії футболу. "Король" – донині єдиний футболіст, який тричі підіймав над головою золотий кубок чемпіона світу.

Швидкість, атлетичність, бомбардирський хист та максимальна віддача улюбленій справі дозволили Пеле заслужено завоювати титул "Короля футболу". І якщо історія ще побачить нападників, які долатимуть його бомбардирські рекорди, то навряд чи ми колись станемо свідками того, як хтось тричі переможе на чемпіонаті світу.

Господар-чемпіон: курйозна перемога Уругваю на першому ЧС в історії

ЧС-1958

Шостий в історії чемпіонат світу приймали футбольні поля Швеції. У турнірі брали участь 16 команд, які були поділені на 4 групи. У плей-офф виходили по 2 команди з групи.

Бразилія боролася за путівку в наступний етап з СРСР, Англією та Австрією. Особлива увага була прикута до нападника "селесао" – 17-річного Пеле, який попри юний вік зумів пробити собі дорогу в головну команду своєї країни.

Відбір на чемпіонат світу в Катарі вже на фінішій прямій. Підтримай збірну України на шляху до Мундіалю разом з HLIBNY DAR!



Вболівай за головну команду країни разом з улюбленим брендом українців, який підкорив світові вершини!

Група у Бразилії була непростою: команда СРСР перемогла на Олімпіаді, Австрія на минулому Мундіалі здобула "бронзу", а Англія, хоч і ослаблена через Мюнхенську катастрофу, все одно вважалася одним з фаворитів турніру. Але "селесао" показали справжній клас: команда не пропустила у групі жодного гола та втратила очки лише в поєдинку з Англією. Пеле тримав сили, аби засяяти пізніше.

В 1/4 фіналу саме його гол допоміг Бразилії перемогти Уельс, а у півфіналі його хет-трик став окрасою шаленого матчу з Францією, в якому "селесао" святкували вікторію з рахунком 5:2. Далі – фінал проти господарів турніру.

Вже на 4-й хвилині Швеція вийшла вперед, але Вава швидко відновив статус-кво. Ще до перерви він робить дубль та виводить Бразилію вперед. Після відпочинку Пеле та Загалло роблять перевагу "селесао" розгромною. Швеція відквитала один гол зусиллями Сімонссона, але на останній хвилині Пеле оформлює дубль – повтор півфінального подвигу приніс Бразилії титул чемпіонів світу!

ЧС-1962

На турнір у Чилі "селесао" приїхали у статусі чемпіонів світу і були готові відстояти титул. Пеле приїхав на чемпіонат світу вже не в статусі перспективного новачка, а справжньої зірки. Щоправда, у долі були на нього не надто яскраві плани.

За вихід в плей-офф Бразилія билася з Іспанією, Мексикою та Чехословаччиною. У першому матчі "селесао" спокійно розібралися з Мексикою, один з двох голів забив Пеле. А от другий матч з Чехословаччиною став гірким розчаруванням – команди розійшлися "нульовим" миром, а Пеле отримав травму, через яку вже більше не зіграє на турнірі. Відповідальність на себе мусили брати молоді Амарільдо та Гаррінча, з чим вони ідеально впоралися.

Перемога над іспанцями гарантувала путівку в плей-офф. В 1/4 Бразилія легко здолала Англію (3:1), а у гольовому півфіналі розібралася з Чилі (4:2). У фіналі "селесао" помстилися Чехословаччині за Пеле (3:1) та вдруге поспіль завоювали кубок чемпіонів світу.

ЧС-1970

На попередньому Мундіалі Бразилія провалилася – діючі чемпіони світу не змогли пройти груповий етап. В Мексику Пеле і Ко приїхали зробити все можливе, аби повернути статус найсильнішої команди світу.

Групу з Чехословаччиною, Англією та Румунією "селесао" пройшли без втрати очок, а Пеле записав на свій рахунок 3 голи. Далі – 1/4 фіналу з Перу.

Перший матч плей-офф завершився перемогою Бразилії з рахунком 4:2. Пеле не зміг забити гол, але брав активну участь в атакувальних діях команди. Ситуація повторилася і з Уругваєм – Бразилія перемогла 3:1, а Пеле змарнував шикарний шанс: він без дотику обіграв голкіпера, але не зумів влучити у пусті ворота.

Але у фіналі проти італійців фортуна відзначила старання "Короля" – на 18-й хвилині він відкрив рахунок у матчі. Італія відповіла голом до перерви, але зупинити Бразилію було нереально – 4:1. Пеле не лише виграв третій золотий трофей, а й отримав звання найкращого гравця турніру.