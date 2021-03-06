"Мбаппе може стати моїм наступником, і я не жартую. Я багато чого вбачаю у його здатності грати на швидкості.

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Він форвард, який швидко думає. Коли отримує м'яч, то вже знає, що робити, куди йти і як вести гру, щоб знайти найкраще рішення. Це важливі характеристики у сьогоднішньому футболі", – цитує Пеле видання La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов у ПСЖ влітку 2017 року з Монако. У поточному сезоні провів за чемпіона Франції 31 поєдинок у всіх турнірах, в яких забив 23 голи і віддав 9 результативних передач.

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