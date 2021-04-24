Англійський сайт 90min.com оприлюднив власну версію списку з півсотнею найкращих футболістів за всю історію гри мільйонів.

Аргентинець Дієго Марадона очолив топ-50 найвеличніших гравців.

Блохін увійшов у топ-50 найвеличніших гравців світу за версією FourFourTwo

Чемпіон світу-1986 випередив звичного лідера подібних рейтингів, 3-разового володаря Кубка світу Короля футболу Пеле. У ще одному одвічному протистоянні – Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду – теж переміг аргентинець. Нападник Барселони посів 3-тє місце, а португалець – лише 7-й. Доповнили першу десятку найкращих Франц Бекенбауер, Йохан Кройф, Роналдо, Зінедін Зідан, Мішель Платіні та Роберто Баджо.

У топ-50 найбільше представників Бразилії – десять (Пеле, Роналдо, Гаррінча, Зіко, Ромаріо, Роналдінью, Сократес, Рівеліно, Кака, Жаїрзінью). Натомість із пострадянського простору до п'ятдесятки найкращих потрапив лише легендарний воротар Лев Яшин.

До слова, крім Мессі та Роналду, досі продовжують виступи лише Андрес Іньєста, Джанлуїджі Буффон, Роберт Лєвандовскі та Лука Модріч.

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