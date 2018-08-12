Пеле назвав фаворита АПЛ в сезоні 2018/19

Легендарний бразильський футболіст Пеле поділився очікуваннями від нового сезону Прем'єр-ліги.

"Днями стартував новий сезон англійської Прем'єр-ліги. Як думаєте, хто стане чемпіоном? На мою думку, титул виграє Ліверпуль разом з Фірміно та Аліссоном", – написав Пеле у своєму Twitter.

Ліверпуль розбомбив Вест Хем у дебютному матчі Ярмоленка в АПЛ

Сьогодні Ліверпуль у першому турі АПЛ розгромив Вест Хем Андрія Ярмоленка з рахунком 4:0. Українець дебютував у цьому матчі за "молотобійців, вийшовши на заміну.

До слова, востаннє мерсисайдці тріумфували у чемпіонаті Англії в далекому 1990 році.

Ярмоленко: Я був дуже близьким до переходу в Ліверпуль