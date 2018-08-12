Ярмоленко: Я був дуже близьким до переходу в Ліверпуль

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко зізнався, що міг переїхати в АПЛ ще чотири роки тому.

"Чотири роки тому я мав можливість перебратися сюди, але тоді не вийшло. Зараз я дуже радий бути тут, щоб перевірити, на що я спроможний у Прем'єр-лізі. Тепер я гравець Вест Хема. Я думаю тільки про цю команду.

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Я був дуже близьким до переходу в Ліверпуль, але це інша історія, тому я не бачу ніяких причин, щоб акцентувати на цьому увагу зараз. Я дуже задоволений тим, як розвивається моя кар'єра.

Я думаю, що зараз я кращий гравець, ніж чотири роки тому. Я маю більше досвіду, тому дивлюсь на футбол по-різному, і думаю, що я став краще розуміти його", – цитує Ярмоленка The Times.

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