Напередодні португалець побив рекорд Пеле за кількістю голів у офіційних матчах. Завдяки хет-трику проти Кальярі в рамках 27-го туру Серії А у португальця стало 770 м'ячів, а у Пеле залишилося 767. Бразилець не стримував свого захоплення у зверненні до форварда Ювентуса.

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"Роналду, життя – це самотній політ. Кожен творить свою власну подорож. І яка ж подорож у тебе! Я захоплююся тобою, люблю дивитися, як ти граєш, і це ні для кого не секрет. Вітаю з підкоренням мого рекорду за кількістю голів у офіційних матчах.

Єдине, про що я шкодую, то це про те, що сьогодні не можу тебе обійняти. Але я залишаю цю фотографію на твою честь, з великою любов'ю, як символ дружби, яка існує вже багато років", – йдеться в дописі Пеле на його сторінці в Instagram.

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