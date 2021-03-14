Ювентус переміг Кальярі в 27 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Кріштіану Роналду зрівняв острів'ян із землею за один тайм. Португалець оформив ідеальний хет-трик – голи головою, лівою та правою ногою. Нападник Ювентуса відкрив рахунок, найвище вистрибнувши після подачі кутового.

Ювентус завдяки хет-трику Роналду здолав Кальярі – "б'янконері" впритул наблизились до Мілана

Згодом португалець сам заробив і реалізував пенальті. Вишенька на торті – потужний удар з неробочої лівої. У другій половині Ювентус заспокоївся, а Кальярі відквитав один гол зусиллями Джованні Сімеоне – 1:3.