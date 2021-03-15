Накануне португалец побил рекорд Пеле по количеству голов в официальных матчах. Благодаря хет-трику против Кальяри в рамках 27-го тура Серии А у португальца стало 770 мячей, а у Пеле осталось 767. Бразилец не сдерживал своего восхищения в обращении к форварду Ювентуса.

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"Роналду, жизнь – это одинокий полет. Каждый творит свое собственное путешествие. И какое же путешествие у тебя! Я восхищаюсь тобой, люблю смотреть, как ты играешь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с покорением моего рекорда по количеству голов в официальных матчах.

Единственное, о чем я жалею, так это о том, что сегодня не могу тебя обнять. Но я оставляю эту фотографию в твою честь, с большой любовью, как символ дружбы, которая существует уже много лет", – говорится в посте Пеле на его странице в Instagram.

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