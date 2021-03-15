"Останні кілька тижнів переповнились новинами і статистикою, де мене оголошували найкращим бомбардиром в історії футболу, який перевершив Пеле. Нібито він забив 757 голів у офіційних матчах. Хоча я вдячний за це визнання, тепер настала пора пояснити, чому я не визнавав цей рекорд до цього моменту. Моє вічне і безумовне захоплення паном Едсоном Арантісом ду Насіменту, а також повага до футболу середини XX століття спонукало мене вважати, що насправді він забив 767 голів. Слід враховувати 9 голів за збірну штату Сан-Паулу, а також один гол за армійську команду як офіційні.

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Світ змінився з тих часів, і футбол теж змінився, але це не означає, що ми можемо просто стерти історію заради наших інтересів. Сьогодні, коли я досягаю позначки у 770 офіційних голів в кар'єрі, я в першу чергу звертаюся до Пеле. У світі немає гравця, який би не виріс на розповідях про його ігри, його голи і досягнення, і я не виняток. З цієї причини я сповнений радості і гордості, коли визнаю голи, які вивели мене на перше місце в світовому списку бомбардирів, дозволивши перевершити рекорд Пеле, про що я не міг мріяти, коли зростав на Мадейрі.

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Спасибі всім, хто взяв участь у цій дивній подорожі зі мною. Моїм одноклубникам, моїм суперникам, фанатам гарної гри по всьому світу і, перш за все, моїй родині та близьким друзям: вірте мені, коли я кажу, що я б не впорався без вас. Тепер я в передчутті наступних ігор і випробувань, чергових рекордів і трофеїв! Повірте, ця історія ще далека від завершення. Майбутнє попереду, а Ювентусу і Португалії ще багато що належить виграти! Приєднуйтесь до мене в цій подорожі! Вперед!" – написав Роналду в Instagram.

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