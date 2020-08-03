Педро пропустить старт сезону в Серії А через нетипову травму

Вінгер Педро Родрігес зазнав хірургічного втручання через травму, отриману у фіналі Кубка Англії між лондонськими Челсі та Арсеналом.

Іспанський новачок італійської Роми був прооперований після травми плеча, повідомляє The Sun.

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Відновлення Педро займе 6 тижнів. Це означає, що досвідчений вінгер пропустить старт сезону в Серії А, запланований на 19 вересня. Ушкодження Педро зазнав у фінальному матчі Кубка Англії – його забрали з поля на ношах. Із Ромою ветеран підписав контракт на 2 роки.

У сезоні 2019/20 Педро Родрігес провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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