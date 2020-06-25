Рома домовилася про контракт з Педро, – Sky Italy

Вінгер Челсі Педро Родрігес вже визначився з місцем продовження кар'єри.

Іспанець узгодив всі умови особистого контракту з Ромою, стверджує Sky Italy.

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Педро покине Челсі на правах вільного агента після завершення сезону. Його зарплата в Ромі складатиме близько 3,5 млн євро на рік. Раніше преса писала, що тренер "вовків" Паулу Фонсека особисто переконав іспанця зробити свій вибір на користь переїзду в Рим.

У нинішньому сезоні АПЛ Педро зіграв 9 матчів, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

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