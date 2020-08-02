Баварія – Челсі: лондонці зазнали серйозних втрат перед матчем Ліги чемпіонів

Як відомо, Педро Родрігес, Сесар Аспілікуета та Крістіан Пулішіч отримали травми у фіналі Кубка Англії проти Арсенала. Участь перших двох у поєдинку Ліги чемпіонів практично виключена. Про це заявив наставник "аристократів" Френк Лемпард.

Арсенал – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Сесар та Крістіан, очевидно, не допоможуть нам. Їхній стан ще буде оцінюватися, але у них практично немає шансів зіграти. Також я засмучений через Педро, адже це міг бути його останній матч за нашу команду. У нього проблеми з плечем, наразі ми чекаємо вердикту лікарів", – цитує Лемпарда Goal.com.

Нагадаємо, матч Баварія – Челсі пройде 8 серпня. Поєдинок у Лондоні завершився перемогою німців з рахунком 3:0.

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