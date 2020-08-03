Педро пропустит старт сезона в Серии А из-за нетипичной травмы

Вингер Педро Родригес перенес хирургическое вмешательство из-за травмы, полученной в финале Кубка Англии между лондонскими Челси и Арсеналом.

Испанский новичок итальянской Ромы был прооперирован после травмы плеча, сообщает The Sun.

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Восстановление Педро займет 6 недель. Это означает, что опытный вингер пропустит старт сезона в Серии А, запланированный на 19 сентября. Повреждения Педро получил в финальном матче Кубка Англии – его забрали с поля на носилках. С Ромой ветеран подписал контракт на 2 года.

В сезоне 2019/20 Педро Родригес провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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