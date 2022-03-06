"Сьогодні я отримав запит від великого європейського клубу. Раніше на зв'язок з нами виходив Порту, ​​але клуб, з яким я говорив сьогодні, – топ-клуб з Іспанії", – цитує агента Torcedores.

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Зазначається, що керівництво Шахтаря дало згоду на ведення агентом переговорів про продаж хавбека або його оренду терміном на три місяці. Через напад Росії на Україну ФІФА та УЄФА планують відкрити спеціальне трансферне вікно для українських клубів. До слова, раніше інтерес до гравця проявляли представники бразильської Серії А – Ботафого, Палмейрас, Сан-Паулу та Корінтіанс.

Нагадаємо, Педрінью перейшов у Шахтар з Бенфіки 1 липня 2021-го за 18 млн євро і підписав з "гірниками" контракт до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро.

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