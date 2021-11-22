Півзахисник Барселони Педрі абсолютно не відчув конкуренції у цьогорічній битві за звання найкращого молодого гравця Європи.

Перлина каталонського клубу виграв з найбільшим відривом від другого місця за всю історію вручення Golden Boy, інформує Tuttosport.

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Жюрі нагородило Педрі 318 очками, а "срібного призера" Джуда Беллінгема – 119-ма. Розриву у 199 очок ще не було за 18 років існування титулу. Такими показниками не може похизуватися навіть Ерлінг Холанд, який минулоріч набрав 302 бали і випередив Ансу Фаті на 63.

Додамо, що забрати свою нагороду Педрі зможе 13 грудня на гала-концерті в Турині.

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