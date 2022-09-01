У 2020 році було відкрите кримінальне провадження проти старшого адміністратора збірної України з футболу Олександра Кісткіна за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За 4 роки роботи (2016-2020) сума несплачених податків сягнула астрономічних 115 млн грн, а коштом легалізації або відмивання грошей було отримано понад 130 млн грн, повідомляє Tribuna.

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Список можливих фігурантів справи приголомшив. Це відомі футбольні агенти, серед яких Вадим Шаблій, а також велика група нинішніх та колишніх гравців Шахтаря. За рухом коштів на банківських рахунках Кісткіна було встановлено, що здебільшого він взаємодіяв з Андрієм Пятовим, Олександром Кучером, а також Шаблієм. Окрім них, у списку контрагентів фігурують Ярослав Ракицький, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Жуніор Мораєс, Василь Кобін, Микола Матвієнко, футбольні агенти – Максим Дудченко, Олексій Альохін та Олександр Карпов.

Бюро економічної безпеки України та Офіс Генерального прокурора підтвердили факт розслідування, але оскільки воно є досудовим, його деталі не для розголошення.

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