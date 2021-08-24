Легендарний екс-тренер Микола Павлов продовжує підтримувати фізичну форму і після виходу на пенсію.

Колишній український наставник продемонстрував, що й досі має прекрасну фізичну форму – його донька Яна поділилась відеороликом у Facebook, на якому зафільмувала, як Микола Петрович підтягується на турніку.

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"Приклад, не тільки для дітей, але вже і для онуків", – підписала Яна Павлова відео, додавши, що її батько виконав вправи у поважні 67 років.

Нагадаємо, Микола Павлов працював тренером з 1988 по 2017 роки. Фахівець відомий своєю роботою у Дніпрі, Динамо, Іллічівці, Ворсклі та навіть провів кілька матчів біля керма збірної України.

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