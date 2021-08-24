Павлов поразил физической формой в 67 лет – мотивирующее видео от знаменитого тренера
Легендарный экс-тренер Николай Павлов продолжает поддерживать физическую форму и после выхода на пенсию.
Бывший украинский наставник показал, что до сих пор имеет прекрасную физическую форму – его дочь Яна поделилась видеороликом в Facebook, на котором сняла, как Николай Петрович подтягивается на турнике.
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"Пример, не только для детей, но уже и для внуков", – подписала Яна Павлова видео, добавив, что её отец выполнил упражнения в уважительные 67 лет.
Напомним, Николай Павлов работал тренером с 1988 по 2017 годы. Специалист известен своей работой в Днепре, Динамо, Ильичевце, Ворскле и даже провел несколько матчей у руля сборной Украины.
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