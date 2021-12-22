"Звісно, ​​приємно, що такий клуб зацікавився нашим футболістом. Я, звичайно, задоволений тим, що гравець київського Динамо продовжить кар'єру в Англії. Це говорить про хорошу роботу насамперед тренера команди, а саме наставника киян Мірчі Луческу.

Луческу підтвердив перехід Миколенка в Евертон

Чи зростає рівень українського футболу? Можу наголосити на тому, що Динамо явно прогресує з приходом на посаду головного тренера команди Луческу. Коли за півроку в УПЛ з'явиться Металіст, тоді чемпіонат України буде цікавішим.

Чи зможе Миколенко заграти у основі Евертона з перших матчів? Я думаю, що так. Якщо таку суму за Віталія заплачено, то, напевно, на нього розраховують у ліверпульському клубі. У всякому разі, я думаю, перспективи у Миколенка добрі.

Чи можливий найближчим часом трансфер мого вихованця Шапаренка до європейського клубу? Я думаю, що він також один із кандидатів найближчим часом на переїзд до Європи", – поділився Павлов у коментарі meta-ratings.

Зазначалось, що Евертон заплатить Динамо 21 млн євро за Віталія, а загалом сума може зрости аж до 23 млн з урахуванням окремих прописаних бонусів. Гравець підпише контракт терміном на 5 років та вже пройшов медогляд.

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