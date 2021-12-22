"Конечно, приятно, что такой клуб заинтересовался нашим футболистом. Я конечно удовлетворен тем, что игрок киевского Динамо продолжит карьеру в Англии. Это говорит о хорошей работе, в первую очередь, тренера команды, а именно наставника киевлян Мирчи Луческу.

Луческу подтвердил переход Миколенко в Эвертон

Растет ли уровень украинского футбола? Могу отметить то, что Динамо явно прогрессирует с приходом на должность главного тренера команды Луческу. Когда через полгода в УПЛ появится Металлист, тогда чемпионат Украины будет более интересным.

Сможет ли Миколенко сыграть в основе Эвертона из первых матчей? Я думаю, что да. Если такая сумма за Виталия заплачена, то наверняка на него рассчитывают в ливерпульском клубе. Во всяком случае, я думаю, перспективы у Николенко хорошие.

Возможен ли в ближайшее время трансфер моего воспитанника Шапаренко в европейский клуб? Я думаю, что он тоже один из кандидатов в ближайшее время на переезд в Европу", – поделился Павлов в комментарии meta-ratings.

Отмечалось, что Эвертон заплатит Динамо 21 млн евро за Виталия, а сумма может возрасти вплоть до 23 млн с учетом отдельных прописанных бонусов. Игрок подпишет контракт сроком на 5 лет и прошел медосмотр.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу