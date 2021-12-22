Як відомо, лівий захисник Динамо і збірної України близький до переїзду в АПЛ. Раніше Мірча Луческу заявив, що один із його підопічних стане гравцем Евертона, але тепер зізнався румунським ЗМІ, що мав на увазі саме Миколенка. Сторонам залишилося лише офіційно оголосити про трансфер.

Миколенко узгодив трансфер у Евертон, залишилось лише оголосити про перехід, – Романо

"Радий, що молодий гравець із Динамо зараз переходить до Евертона. Я маю на увазі Миколенка. На його місце прийде інший 18-19-річний футболіст. Іншим нашим захисникам теж 19-20 років. Тому ми продовжуємо і надалі грати дуже молодою командою. Їм треба працювати набагато старанніше, ніж досвідченим гравцям", – цитує Луческу GSP.ro.

Очікується, що кияни отримають за трансфер Віталія Миколенка більше 20 млн євро.

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