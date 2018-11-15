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Павлов: У збірної України є не тільки гра, але й результат

08:00 4 Читать на русском
Павлов: У збірної України є не тільки гра, але й результат
Микола Павлов / фото із соцмереж

Відомий український тренер Микола Павлов відзначив прогрес "синьо-жовтих".

Я завжди говорив, що Андрій (Шевченко – прим. "Футбол 24") все робить правильно. На підтвердження моїх слів – у нас зараз є не тільки результат, але і хороша гра.

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З'явилося багато молодих футболістів. У кожній грі збірної я, як уболівальник, відкриваю для себе, що там дуже хороша атмосфера, – цитує Павлова Terrikon з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Нагадаємо, найближчий матч підопічні Шевченка зіграють у Лізі націй проти Словаччини. Поєдинок відбудеться 16 листопада, початок – о 21.45.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
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дн
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год
:
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Україна
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Теги
Словаччина - Україна Україна Україна Збірна України Микола Павлов
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