Павлов: У збірної України є не тільки гра, але й результат

Відомий український тренер Микола Павлов відзначив прогрес "синьо-жовтих".

Я завжди говорив, що Андрій (Шевченко – прим. "Футбол 24") все робить правильно. На підтвердження моїх слів – у нас зараз є не тільки результат, але і хороша гра.

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З'явилося багато молодих футболістів. У кожній грі збірної я, як уболівальник, відкриваю для себе, що там дуже хороша атмосфера, – цитує Павлова Terrikon з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Нагадаємо, найближчий матч підопічні Шевченка зіграють у Лізі націй проти Словаччини. Поєдинок відбудеться 16 листопада, початок – о 21.45.

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