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Павлов: У сборной Украины есть не только игра, но и результат

08:00 17 Читати українською
Павлов: У сборной Украины есть не только игра, но и результат
Николай Павлов / фото из соцсетей

Известный украинский тренер Николай Павлов отметил прогресс "сине-желтых".

Я всегда говорил, что Андрей (Шевченко – прим. "Футбол 24") все делает правильно. В подтверждение моих слов – у нас сейчас есть не только результат, но и хорошая игра.

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Появилось много молодых футболистов. В каждой игре сборной я, как болельщик, открываю для себя, что там очень хорошая атмосфера, – цитирует Павлова Terrikon со ссылкой на телеканал "Футбол 1"

Напомним, ближайший матч подопечные Шевченко сыграют в Лиге наций против Словакии. Поединок состоится 16 ноября, начало – в 21.45.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
1
дн
:
18
час
:
19
мин
Украина
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Словакия - Украина Украина Украина Сборная Украины Николай Павлов
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