Маркевич відзначив прогрес збірної України під керівництвом Шевченка

Збірна України — 14 лист 1097
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Василь Кравець покинув розташування збірної України через травму
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Лунін може перейти у Райо Вальєкано – македонець дає українцеві шансІспанія — 14 лист 6936
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Ворскла – Арсенал: УЄФА не покарає полтавців проведенням матчу без глядачівЛіга Європи — 14 лист 946
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"Легко тренувати Реал, якщо твоє ім'я Зінедін": Марадона – про Мессі і Роналду, та чому Моурінью кращий за ГвардіолуСвіт — 14 лист 2031
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Вірт покинув Рух, пропрацювавши у клубі менше двох місяцівПерша ліга — 14 лист 4492
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