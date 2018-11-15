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Маркевич відзначив прогрес збірної України під керівництвом Шевченка

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Маркевич відзначив прогрес збірної України під керівництвом Шевченка
Мирон Маркевич / Футбол 24

Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич вважає, що наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко застосує ротацію у матчах проти Словаччини і Туреччини.

"Звичайно, тренерський штаб збірної виконав колосальну, серйозну роботу. Команда прогресує і це головне.

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Матчі проти Словаччини і Туреччини? Напевно, головний тренер дасть можливість пограти новачкам, яких він запросив, і тих, які менше грали. Гадаю, що це буде доречно", – сказав Маркевич телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, матч Ліги націй Словаччина – Україна відбудеться 16 листопада, початок – о 21.45.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
1
дн
:
20
год
:
27
хв
Україна
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Теги
Словаччина - Україна Україна Україна Збірна України Мирон Маркевич Україна - Туреччина
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