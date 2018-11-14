Словаччина – Україна: Саленко зробив прогноз на матч Ліги націй

Екс-форвард Динамо Олег Саленко поділився очікуваннями від матчу Ліги націй Словаччина – Україна.

"Збірна України вже виграла свою групу в турнірі. Отож, думаю, що в наступній грі з’явиться можливість перевірити нових гравців, яких запросив Шевченко. Очікую, що українці зіграють агресивно в атаці, не буде гри від оборони. Про результат думати не потрібно, тож буде нагода спробувати щось нове.

Думаю, що в наступній грі з’явиться можливість перевірити нових гравців, яких запросив Шевченко. Очікую, що українці зіграють агресивно в атаці, не буде гри від оборони. Про результат думати не потрібно, тож буде нагода спробувати щось нове. Якраз чудова можливість для молоді. Мені подобається Мар’ян Швед. Подивимося, чи Шевченко довірить йому місце на полі. Зараз у тренера руки розв’язані.

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Конкретний рахунок не стану вгадувати. Багато залежатиме від складу, який вийде в Трнаві. Сподіваюся на перемогу, проте вважаю, що буде результативна нічия. У першій грі команди грали до першої помилки. Зараз ситуація змушуватиме словаків іти вперед, аби здобувати результат, а українці зможуть скористатися вільними зонами та створеними моментами. Немає сенсу закриватися, потрібно набувати досвід у атакувальній грі.

Чи можна сказати що у 2018 році збірна прогресувала? Авжеж! Прогрес йде від зіграності команди. Помітно, що збірна виступає стабільніше , ніж раніше. Шевченко знайшов той підбір виконавців у півзахисті, який дає результат. Молодь поступово вливається в колектив, стають на ноги в своїх командах. Збірна крок за кроком розвивається. Групу Ліги націй виграли, проте все найголовніше попереду. Подивимося, хто нам попадеться в дивізіоні А та як там себе проявить Україна. Тоді можна буде зробити підсумки", – передає слова Саленка Bookmaker-ratings.

Нагадаємо, матч Ліги націй Словаччина – Україна відбудеться 16 листопада, початок – о 21.45.

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